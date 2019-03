Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - An zwei Baustellen Container ...

Goch - An zwei Baustellen Container aufgebrochen / Lasergerät entwendet

Goch - In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag (17. März 2019) brachen unbekannte Täter an der Wiesenstraße das Schloss eines Bauzauns auf und drangen auf das Gelände einer Baustelle ein. Dort hebelten sie mehrere Baucontainer auf und entwendeten ein Lasergerät.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17. März 2019) hebelten unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße ebenfalls einen Baucontainer auf. Die Täter versuchten auch, in einen zweiten Container sowie in einen Bauwagen einzubrechen. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

