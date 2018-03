Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Autofahrerin nach ...

Goch - Autofahrerin nach Verkehrsunfall gesucht / 21-jährige Radfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Goch - Am Donnerstag (22. März 2018) gegen 15.00 Uhr war eine 21-jährige Frau aus Goch mit dem Fahrrad in einem verkehrsberuhigten Bereich auf der Nordstraße unterwegs. Ein Auto fuhr sehr dicht, etwa 15 Zentimeter, an der Radfahrerin vorbei. Die 21-Jährige bremste erschrocken stark ab und stürzte zu Boden. Die Autofahrerin stieg kurz aus, fuhr dann aber weiter. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Die Autofahrerin war 40 bis 50 Jahre alt, schlank, hatte dunkelblonde kurze Haare und trug eine Brille. Sie fuhr in einem weißen Kleinwagen mit einem grünen Schriftzug.

Die Polizei sucht die unbekannte Autofahrerin und Unfallzeugen.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

