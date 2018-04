Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Brand eines Müllcontainers / ...

Goch - Brand eines Müllcontainers / Zeugen gesucht

Goch - Am Mittwoch (18. April 2018) gegen 2.00 Uhr geriet an der Braunschweigstraße ein Müllcontainer mit Altpapier in Brand. Durch das Feuer wurde ein daneben stehender Container ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Container brannte vollständig ab. Wahrscheinlich war der Müllcontainer vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt worden.

Wer hat in der Nacht verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

