Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Diebstahl eines ...

Goch - Diebstahl eines Ackerschleppers / Blauer Taktor der Marke New Holland mit dem Kennzeichen KLE-BN250 entwendet

Goch-Asperden - Am Montag (8. Oktober 2018) gegen 6.50 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Hommersumer Straße einen blauen Ackerschlepper der Marke New Holland mit dem Kennzeichen KLE-BN250. Der Traktor, an dem ein Tiefenmeißel angehängt war, stand auf dem Gelände einer Gärtnerei. Einige Minuten später sah eine Zeugin, wie der gestohlene Traktor auf der Maasstraße in Richtung Asperdener Straße (B504) fuhr. Der angehängte Tiefenmeißel schliff dabei über die Straße und sprühte Funken. Kurz darauf fuhr der Täter das Anbaugerät jedoch hoch.

Der gestohlene Traktor der Marke New Holland T7.220 Auto Command hat ein Auspuffrohr rechts neben der Motorhaube, ein Lufthorn vorne unterhalb der Motorhaube sowie silberfarbene Felgen. Das Anbaugerät ist ein roter Dreidorn Tiefenmeißel der Marke Wifo.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve