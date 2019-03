Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Einbrecher erbeuteten Schmuck

Goch - Einbrecher erbeuteten Schmuck

Goch - Mehrere Schmuckgegenstände haben unbekannte Einbrecher am Samstagabend in Goch erbeutet. Zwischen 19.30 und 23.00 Uhr hebelten sie die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf der Karlstraße auf und gelangten so ins Wohnungsinnere. Dort wurde die Wohnung komplett durchsucht. Hinweise an die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, oder jede andere Polizeidienststelle.(SI)

