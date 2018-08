Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Einbruch in ein ...

Goch - Einbruch in ein Einfamilienhaus / Kaffeeautomat entwendet

Goch-Pfalzdorf - In der Zeit von Freitag (10. August 2018) um 19.00 Uhr bis Mittwoch (15. August 2018) um 16.50 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf ein. Sie hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und suchten in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Konkrete Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Fest steht aber, dass ein grauer Kaffeeautomat der Firma DeLonghi entwendet wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Die Polizei rät im Allgemeinen: Lassen Sie Ihre Wohnung / ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Briefkästen sollten geleert und beispielsweise Rollläden und Beleuchtung unregelmäßig durch eine Zeitschaltuhr betätigt werden. Bewahren Sie besonders Wichtiges oder Wertvolles, das Sie nur selten brauchen, bei Ihrem Geldinstitut im Schließfach auf.

