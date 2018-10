Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Einbruch in Einfamilienhaus ...

Goch - Einbruch in Einfamilienhaus / Unbekannte Täter schlagen Fensterscheibe ein

Goch - In der Zeit zwischen Freitag und Montag (8. Oktober 2018) drangen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Viktoriastraße ein. Dazu schlugen sie ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie mehrere Schränke nach Diebesgut und entwendeten Schmuck.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

