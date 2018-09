Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Erneut Automaten zur ...

Goch - Erneut Automaten zur Fahrzeugpflege an Tankstelle aufgebrochen

Goch - Am heutigen Freitag (14. September 2018) gegen 08:40 Uhr wurden der Polizei erneute Aufbrüche von Automaten an einer Tankstelle auf der Klever Straße gemeldet. Bereits am 12. September und am 13. September war es dort zu Aufbrüchen gekommen (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4061145).

Im aktuellen Fall haben zwei Personen heute gegen 02.20 Uhr das Gelände der Tankstelle betreten. Eine männliche Person hat anschließend die Sicherheitsvorrichtungen von drei Waschboxautomaten manipuliert und die Geldbehältnisse aufgehebelt. Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, schlanke Statur, kurze Haare, dunkle Jacke, helle Jeanshose, dunkle Schuhe, evtl. schwarze Basecap.

2. Person: männlich, heller Kapuzenpullover, dunkle Jacke, helle Jeans, helle Schuhe

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Personen an die Kripo in Goch unter der Rufnummer 02823 1080.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve