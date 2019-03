Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Fahrzeugdiebstahl / ...

Goch - Fahrzeugdiebstahl / Abschlepp-LKW mit dem Kennzeichen KLE-AD377 entwendet

Goch - In der Zeit zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch (27. Februar 2019), 07:20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen weißen Abschlepp-LKW vom Typ Mercedes 1117, der auf einem Firmengelände am Höster Weg abgestellt war. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen KLE-AD377 trägt blaue Beschriftungen auf der Motorhaube und den Seitentüren. In dem LKW befanden sich Werkzeugkoffer und Abschlepputensilien. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände der Firma, in dem sie ein Metalltor gewaltsam aufdrückten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

