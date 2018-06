Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Genau mein Fall! Der nächste ...

Goch - Genau mein Fall! Der nächste Winter kommt auch beim VfB Alemannia Pfalzdorf bestimmt

Goch-Pfalzdorf - Trotz des sommerlichen Wetters, freuen sich die Fußballmädchen der U 15-Mannschaft des VfB Alemannia Pfalzdorf über neue Hoodies. Polizeihauptkommissar Rüdiger Reusch überreichte die Hoodies von der Polizei NRW. Fußballerinnen wissen, was es heißt im Team zu agieren und für den Erfolg zu trainieren. Genau das brauchen wir bei uns in der Polizei, sagt Rüdiger Reusch. Er ist davon überzeugt, einige der Mädchen als Polizeibewerberinnen wieder zu sehen.

Aktuell sind Bewerbungen möglich. Das Online-Portal schließt am 8. Oktober 2018. Je eher Sie sich bewerben, desto eher nehmen Sie am 3-tägigen Auswahlverfahren teil. Also am besten bewerben Sie sich sofort, um einen Studienplatz zum 1. September 2019 bei der Polizei NRW zu erhalten. Informationen für interessierte Bewerber gibt Personalwerber Rüdiger Reusch gerne telefonisch unter 02821 / 504-1240 oder per E-Mail unter ruediger.reusch@polizei.nrw.de.

