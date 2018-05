Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Ladendieb flüchtet mit ...

Goch - Ladendieb flüchtet mit Fahrrad und stößt mit 70-jähriger Frau zusammen

Goch - Am Dienstag (8. Mai 2018) gegen 14 Uhr flüchtete ein 50-jähriger Mann aus Goch mit einem Fahrrad nach einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft an der Voßstraße. Er fuhr zunächst in eine Sackgasse und musste dann wenden. Anschließend stieß er mit einer 70-jährigen Frau aus Goch zusammen, die ihr Fahrrad schob. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde beschädigt. Mehrere Bürger hielten den 50-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei fand bei der Durchsuchung des 50-Jährigen weitere Bekleidungsstücke aus einem anderen Ladendiebstahl. Da der 50-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

