Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - PKW Aufbruch / Mobiles ...

Goch - PKW Aufbruch / Mobiles Navigationsgerät entwendet

Goch - In der Zeit zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag (15. März 2018), 19.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Bahnhofstraße ein Türschloss von einem schwarzen 3er BMW auf. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationsgerät. Außerdem brachen sie die Kurbel des Schiebedachs, zwei Hebel am Lenkrad und den Schaltknauf ab.

In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Discounters an der Gartenstraße, einen grünen Mazda 2 aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht. Sie beschädigten an zwei Türen die Fensterdichtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

