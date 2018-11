Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Unfallflucht / Mercedes Vito ...

Goch - Unfallflucht / Mercedes Vito gesucht

Goch-Pfalzdorf - Am Freitag (23. November 2018) in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer die Grundstücksmauer eines Hauses an der Klever Straße. An der Unfallstelle wurden Splitterteile eines Fahrzeugs gefunden, demnach fuhr der Unfallverursacher einen Mercedes Vito. Er entfernte sich jedoch, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

