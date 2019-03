Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Verkehrsunfall / 69-jähriger ...

Goch - Verkehrsunfall / 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Radfahrerin schwer verletzt

Goch - Am Montag (25. März 2019) gegen 12.40 Uhr war ein 69-jähriger Mann aus Uedem mit einem Pedelec auf dem Gärtnerweg in Richtung Herzogenstraße unterwegs. Eine 41-jährige Frau aus Goch fuhr mit einem Fahrrad aus Richtung Kastellstraße durch die Gasse "Rudi-Kempkes-Weg". Als sie nach rechts in den Gärtnerweg abbog, stieß sie mit dem von rechts kommenden Pedelec-Fahrer zusammen. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige konnte einen Sturz vermeiden und blieb unverletzt. (ME)

