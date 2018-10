Kreispolizeibehörde Kleve / Goch - Vorderräder eines Renault ...

Goch - Vorderräder eines Renault Clio entwendet / Zwei Täter flüchten vor Zeugen

Goch - Am Dienstag (9. Oktober 2018) gegen 0.40 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter an der Leni-Valk-Straße die beiden Vorderräder eines Renault Clio. Ein Anwohner hatte laute Geräusche gehört und schaute aus dem Fenster. Er sah zwei Personen an dem Renault, die in Richtung Hervorster Straße flüchteten. Der Anwohner ging zum Fahrzeug und sah, dass es vorne nur noch auf den Bremsscheiben stand.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

