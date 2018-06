Kreispolizeibehörde Kleve / Hausbewohner nehmen Einbrecher fest

Hausbewohner nehmen Einbrecher fest

46446 Emmerich am Rhein - Am 09.06.2018 gegen 05:20 Uhr begab sich ein 25jähriger männlicher Einbrecher aus Emmerich über ein Garagendach auf eine Dachterasse einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Hinter der Alten Kirche. Durch ein Fenster stieg er in die Wohnung ein, wobei er einen solchen Lärm verursachte, dass die schlafenden Hausbewohner aufwachten und ihn festnahmen und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten.

Ihn erwartet ein Strafverfahren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Täter nach Vernehmung und Feststellung seiner Personalien entlassen.

