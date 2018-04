Kreispolizeibehörde Kleve / Informationsveranstaltung der ...

Informationsveranstaltung der Polizei für die Banken im Kreis Kleve / Thema Enkeltrick und falsche Polizisten

Kreis Kleve - Am 11. April 2018 fand auf Einladung der Klever Polizei eine Informationsveranstaltung zu den Betrugsphänomen "Enkeltrick" und "falsche Polizisten" mit Vorstandsvertretern, von im Kreis Kleve ansässigen Geldinstituten, statt.

Die Betrugsphänomene "Enkeltrick" und "falsche Polizisten" sind, wie in unseren Pressemeldungen berichtet, auch im Kreis Kleve in den letzten Monaten vermehrt angezeigt worden. In der Veranstaltung wurden rechtliche Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen erörtert, um zukünftig Vermögensschädigungen älterer Menschen zu vermeiden.

Am Austausch beteiligten sich neben den Vertretern der Vorstände von Geldinstituten, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Fachkommissariate Prävention und Verfolgung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Kleve.

Alle Teilnehmer waren sich nach der Veranstaltung einig, dass zukünftig alle rechtlichen Möglichkeiten zur Verhinderung solcher Betrugsstraftaten ausgeschöpft werden.

