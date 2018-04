Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - 63-jährige Pedelec-Fahrerin ...

Issum - 63-jährige Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Issum - Am Ostersonntag wurde eine 63-jährige Issumerin, die mit dem Pedelec unterwegs war, auf dem Markt in Issum schwer verletzt. Ein 16-jähriger Straelener hatte gegen 23.55 Uhr mit seinem Motorroller die Straße Markt aus Fahrtrichtung Weseler Straße befahren und in Höhe des Brückengeländers auf der gegenüberliegenden Straßenseite die am Boden liegende Issumerin und ihr Pedelec bemerkt. Bei Nachschau stellte er fest, dass die 63-Jährige im Kopfbereich stark blutete und nicht ansprechbar war. Durch den jungen Straelener hinzugerufene Rettungskräfte verbrachten die 63-jährige nach notärztlicher Versorgung in eine Spezialklinik. Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Issumerin ohne Fremdbeteiligung.

Direkte Unfallzeugen sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich mit der Polizei in Geldern unter der Rufnummer 02831 1250 in Verbindung zu setzen.

