Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Diebstahl / Restaurierter ...

Issum - Diebstahl / Restaurierter roter VW T2 Bus entwendet

Issum - Zwischen dem 5. und dem 12. März 2019 entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Schankweiler einen restaurierten roten VW T2 Bus von Baujahr 1971. An dem Fahrzeug waren die roten Kennzeichen KLE-07610 angebracht. Der VW Bus war in einer verschlossenen Garage auf einem Firmengelände abgestellt. Er hat einen Tachostand von rund 20.000km.

Wem ist der rote VW T2 Bus aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

