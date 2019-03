Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Einbruch in Geschäft / ...

Issum - Einbruch in Geschäft / Täter lösen Alarmanlage aus

Issum-Sevelen - Am Montag (18. März 2019) gegen 3.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Antoniusstraße eine Tür an der Rückseite eines Elektronikgeschäftes auf. Sie lösten dabei die Alarmanlage aus und flüchteten unerkannt. Nach bisherigen Angaben wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

