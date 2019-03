Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Mann mit Bierflasche verletzt

Issum - Mann mit Bierflasche verletzt

Issum - Durch den Schlag mit einer Bierflasche verletzt wurde am frühen Sonntagmorgen ein 42jähriger Mann aus Sevelen. Er hatte kurz nach Mitternacht vor seiner Wohnung auf der Dorfstraße eine etwa 8köpfige Personengruppe bemerkt, die Feuerwerkskörper auch in Richtung geparkter Pkw zündeten. Nachdem er ihnen zugerufen hatte, sie sollten dieses unterlassen, begab er sich in Richtung seiner Wohnung. Unvermittelt erhielt er von hinten einen Schlag mit einer Bierflasche, die zu Bruch ging. Er erlitt hierbei eine Platzwunde und eine Schadelprellung und musste sich im Krankenhaus in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei schließt nicht aus, dass auch Pkw durch die Feuerwerkskörper beschädigt wurden und sucht jetzt Zeugen. Hinweise an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250

