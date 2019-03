Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Unbekannter Junge stürzt ...

Issum - Unbekannter Junge stürzt mit Fahrrad gegen geparkten PKW / Polizei sucht das 8 bis 10 Jahre alte Kind

Issum - Am Donnerstag (7. März 2019) gegen 15.00 Uhr fuhren zwei Jungen mit Fahrrädern auf dem linken Gehweg der Kapellener Straße in Richtung Markt. Rund 40m hinter der Einmündung Mittelstraße stürzte einer von ihnen gegen einen geparkten schwarzen VW Passat. Das Fahrzeug wurde dabei an der rechten Seite beschädigt. Anschließend fuhren beide Jungen in Richtung Markt weiter. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet. Nach ihren Angaben waren die beiden Jungen acht bis zehn Jahre alt und von ausländischer Herkunft. Sie hatten schwarze Haare und trugen dunkelblaue Anoraks.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

