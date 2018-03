Kreispolizeibehörde Kleve / Issum- Unfall auf Kreuzung/ ...

Issum- Unfall auf Kreuzung/ 28-Jähriger schwer verletzt

Issum - Am Mittwochmorgen (14. März 2018) gegen 9.00 Uhr kam es an der Kreuzung Weseler Straße (B58) Kevelaerer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Kamp-Lintforter befuhr in seinem weißen Renault die Weseler Straße in Richtung Geldern, als er nach Zeugenaussagen eine rote Ampel überfuhr und es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 28-Jährigen Issumers kam. Der Issumer fuhr die Kevelaerer Straße aus Richtung Issum in Richtung Sevelen entlang. Der 28-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die B58 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise bis 10.30 Uhr gesperrt.

