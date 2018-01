Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Verkehrsunfall / Zwei ...

Issum - Verkehrsunfall / Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Issum - Am Dienstag (23. Januar 2018) gegen 5.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus Alpen in einem Mercedes E-Klasse auf der Weseler Straße (Bundesstraße 58) von Alpen in Richtung Issum. Als er nach links auf die A57 in Richtung Köln abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes C-Klasse zusammen. Mit diesem Fahrzeug war ein 49-jähriger Mann aus Geldern unterwegs. Der 49-jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und der 57-Jährige leicht. Beide Autofahrer wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle musste zum Teil gesperrt werden. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt wurden. An der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit auf 50km/h begrenzt.

