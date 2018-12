Kreispolizeibehörde Kleve / Issum - Zahlreiche ...

Issum - Zahlreiche Sachbeschädigungen an abgestellten Autos / Zeugen gesucht

Issum - Unbekannte Vandalen haben in zwei aufeinander folgenden Nächten in Issum mehrere Autos beschädigt. Im Zeitraum zwischen dem Nachmittag des letzten Samstag (01. Dezember 2018) und dem gestrigen Morgen (Montag, 03. Dezember 2018) wurden im Gemeindebereich Issum insgesamt zehn Autos durch Abtreten des Außenspiegels und Zerkratzen des Fahrzeuglackes beschädigt. Am Samstag wurde gegen 21.30 Uhr ein junger Mann, etwa 18 bis 22 Jahre alt, bekleidet mit heller Jogginghose, auf der Straße Amray dabei beobachtet, wie dieser Außenspiegel von dort geparkten Fahrzeugen abtrat. Die weiteren Tatorte befinden sich im Bereich der Kapellener Straße.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben? Hinweise bitte an die Polizei in Geldern unter der Rufnummer 02831 1250. (AJ)

