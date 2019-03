Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar - Hoher Sachschaden bei ...

Kalkar - Hoher Sachschaden bei versuchtem Einbruch

Kalkar - Einen kapitalen Sachschaden von mindestens 5000 Euro haben Unbekannte bei dem Versuch, in ein Haus auf dem Kanienendyk im Ortsteil Hönnepel einzubrechen, verursacht. Hierzu gingen sie in der Nacht zu Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr diverse Fenster und Türen an und versuchten durch Bohren und Hebeln in das Haus zu gelangen. Die Sicherungsmaßnahmem am Haus hielten jedoch diesen Versuchen stand. Die Kripo Kleve, Telefon 0282-5040, sucht jetzt Zeugen. (SI)

