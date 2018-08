Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar - Körperverletzung / Aus ...

Kalkar - Körperverletzung / Aus verbalem Streit wird Schlägerei

Kalkar - Am Mittwoch (22. August 2018) gegen 15.00 Uhr kam es im Freizeitpark an der Griether Straße zu einer Schlägerei in der Warteschlange. Eine Gruppe von jungen Leuten im Alter von 15 - 27 Jahren aus Dormagen geriet in Streit mit einer Familie aus Düsseldorf. Aus einem Wortgefecht mit gegenseitigen Beleidigungen wurde ein Handgemenge, bei dem geschubst und geschlagen wurde. Ein 6-jähriges Mädchen stürzte im Verlauf der Auseinandersetzung und verletzte sich leicht. Auch andere Personen aus beiden Gruppen zogen sich leichte Verletzungen durch den Vorfall zu. Die eingesetzten Beamten trennten die Gruppen, die beide Anzeige erstatteten.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve