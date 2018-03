Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar- PKW-Fahrerin kommt von der ...

Kalkar- PKW-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Kalkar-Kehrum - In den frühen Montagmorgenstunden (12. März 2018) gegen 5.05 Uhr fuhr eine 38-jährige Xantenerin mit ihrem schwarzen Peugeot 106 die Uedemer Straße (L 174) aus Richtung Kehrum kommend in Richtung Uedem entlang, als sie vor der Römerstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und über den Grünstreifen hinweg gegen einen Baum prallte. Die Xantenerin verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei regelte den Verkehr auf der Uedemer Straße für die Dauer der Unfallaufnahme bis 6.20 Uhr.

