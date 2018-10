Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar - Unfallflucht / Grauer ...

Kalkar - Unfallflucht / Grauer Mercedes-Oldtimer beschädigt

Kalkar - Am Sonntag (14. Oktober 2018) in der Zeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen Mercedes-Oldtimer der Baureihe 126, der auf dem Parkplatz einer Sportanlage auf der Hanselaerstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden an der hinteren linken Ecke des Fahrzeugs. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve