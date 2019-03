Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar - Verkehrsunfall mit 8 ...

Kalkar - Verkehrsunfall mit 8 Leichtverletzten

Kalkar - Einen großen Schutzengel hatten offensichtlich sämtliche Beteiligte eines Verkehrsunfalls am Freitagabend im Ortsteil Hönnepel. Ein 24jähriger Autofahrer war gegen 18.10 Uhr in seinem BMW mit drei weiteren Insassen auf der Wayschen Straße aus Richtung Kernie unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Straße Zum Wisseler See kam es dann aus noch nicht abschließend geklärten Umständen zur Kollision mit dem VW einer 47jährigen Autofahrerin aus Xanten, die aus Richtung Wissel in Richtung Appeldorn fuhr. Auch in diesem Fahrzeug befanden sich 4 Personen. Bei der Kollision drehte sich der Wagen des Kalkarers um 90 Grad, der VW der Xantenerin wurde in den Graben geschleudert. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand erlitten alle Beteiligten Prellungen und Hämatome an Extremitäten und Oberkörper. Die Beteiligten wurden vorsorglich in den umliegenden Krankenhäusern versorgt.(SI)

