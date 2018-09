Kreispolizeibehörde Kleve / Kalkar - Versuchter Einbruch / ...

Kalkar - Versuchter Einbruch / Täter scheitern an Sicherheitsglas

Kalkar-Niedermörmter - Am Dienstag (25. September 2018) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.10 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Rheinstraße einzubrechen. Sie schlugen die Glasscheibe der Haustür ein, scheiterten aber an der zweiten Scheibe aus Sicherheitsglas. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in dem genannten Zeitraum bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve