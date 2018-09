Kreispolizeibehörde Kleve / Kerken - Einbruch in ...

Kerken - Einbruch in Einfamilienhaus / Bargeld und Handy entwendet

Kerken-Aldekerk - Am Montag (3. September 2018) gegen 0.25 Uhr drangen unbekannte Täter am Hörnenweg ohne Aufbruchspuren in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter entwendeten Bargeld aus einem Portemonnaie sowie ein Handy. Ein 67-jähriger Hausbewohner war durch Lärm der Einbrecher geweckt worden. Als er eine Jalousie hochzog und so auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter unerkannt durch den Garten.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

