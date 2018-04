Kreispolizeibehörde Kleve / Kerken- Unfallflucht/ Geparkter ...

Kerken- Unfallflucht/ Geparkter Fiat Punto beschädigt

Aldekerk - In der Zeit zwischen Freitag, 10.00 Uhr, und Samstag (31. März 2018), 9.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Fiat Punto, der am rechten Fahrbahnrand der Moerser Straße in Richtung Rheinstraße parkte. Der unbekannte Fahrer beschädigte den linken Außenspiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250.

