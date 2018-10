Kreispolizeibehörde Kleve / Kerken - Verkehrsunfall / ...

Kerken - Verkehrsunfall / 55-Jährige schwer und 50-Jähriger leicht bei Zusammenstoß von zwei Autos verletzt

Kerken-Stenden - Am Dienstag (30. Oktober 2018) gegen 17.40 Uhr fuhr eine 55-jährige Frau aus Rheurdt in einem schwarzen BMW X-Reihe auf dem Leemannsweg in Richtung Hülser Straße (Bundesstraße 9). Als sie in die B9 einbog, stieß die 55-Jährige mit einem von links kommenden Audi Q7 zusammen. In dem Audi war ein 50-jähriger Mann aus Kevelaer auf der vorfahrtsberechtigten B9 außerhalb geschlossener Ortschaft in Richtung Kerken unterwegs. Die 55-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 50-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei stellte beide Autos sicher. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Erstellung eines Unfallgutachtens. Die Bundesstraße 9 war an der Unfallstelle bis gegen 20.45 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Die Angehörigen der 55-Jährigen werden durch den Opferschutz der Polizei betreut. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve