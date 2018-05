Kreispolizeibehörde Kleve / Kevealer- Öffentlichkeitsfahndung/ ...

Kevealer- Öffentlichkeitsfahndung/ Wer kennt die Frau auf dem Bild?

Kevelaer - Am 09. März 2018 zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr entwendete eine unbekannte Täterin die Geldbörse einer 49-jährigen Frau aus Uedem. Die 49-Jährige kaufte in dieser Zeit auf der Hauptstraße ein. Mit der in der Geldbörse befindlichen EC-Karte versuchte die unbekannte Täterin gegen 12.50 Uhr zweimal Geld vom Konto des Opfers an einem Geldautomaten in Kevelaer abzuheben. Die Abhebungen scheiterten. Die Täterin wurde bei den versuchten Abhebungen aufgezeichnet.

Wer kennt die Frau auf dem Bild?

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -