Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Amtsanmaßung / ...

Kevelaer - Amtsanmaßung / Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Kevelaer - Am heutigen Donnerstag (13. September 2018) gegen 12.00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Maasstraße bei einer 21-jährigen Frau. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und ein beiges Hemd mit der Aufschrift Polizei, ähnlich der alten Uniform der Polizei. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, ein Gespräch mit der 21-Jährigen führen zu müssen. Deshalb bat er um Einlass. Die 21-Jährige teilte ihm daraufhin mit, dass die aktuelle Uniform der Polizei in Nordrhein-Westfalen eine blaue Farbe hat und schlug die Tür zu. Etwas später erstattete die Frau eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung.

Der Mann war etwa 26 Jahre alt, etwa 1,85m groß und hatte eine normale Figur sowie kurze dunkle Haare.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

