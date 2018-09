Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Diebstahl in ...

Kevelaer - Diebstahl in Selbstbedienungshäuschen für Obst und Gemüse / Unbekannter Mann bricht Geldkassette auf

Kevelaer-Keylaer - Am Sonntag (23. September 2018) gegen 18.00 Uhr brach ein unbekannter Mann in einem Selbstbedienungshäuschen für Obst und Gemüse an der Straße Keylaer eine Geldkassette auf. Der Täter entwendete Bargeld aus der Kassette. Dabei wurde er aufgezeichnet. Der Täter war 50 bis 55 Jahre alt, 1,85 bis 1,90m groß, hatte eine kräftige Figur und kurze graue Haare. Der Mann hatte ein osteuropäisches Aussehen und trug eine dunkelblaue glänzende Jacke sowie eine blaue Jeanshose.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

