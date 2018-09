Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Einbruch in ...

Kevelaer - Einbruch in Zweifamilienhaus / Täter flüchten ohne Beute

Kevelaer - In der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch (19. September 2018), 4.15 Uhr, öffneten unbekannte Täter an der Tonenstraße ein in Kippstellung stehendes Fenster eines Zweifamilienhauses. Dabei fiel eine Vase von der Fensterbank und zerbrach. Die Täter kletterten durch das Fenster in das Haus. Sie fühlten sich offenbar gestört, möglicherweise durch den Familienhund, und flüchteten ohne Beute durch die Haustür.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

