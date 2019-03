Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Einbruch in Bauwagen und ...

Kevelaer - Einbruch in Bauwagen und Stallung / Werkzeugmaschinen entwendet

Kevelaer-Winnekendonk - In der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag (18. März 2019), 5.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Achterhoek auf dem Grundstück eines Rohbaus in einen Bauwagen sowie in eine Stallung ein. Die Täter entwendeten aus dem Bauwagen eine Kaffeemaschine und aus der Stallung eine Kransteuerung, eine Wasserpumpe, drei Baustellenstrahler sowie zwei Kabeltrommeln.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

