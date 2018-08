Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Einbruch in ein ...

Kevelaer - Einbruch in ein Einfamilienhaus / Die Polizei sucht Zeugen

Kevelaer - In der Zeit von Freitag (17. August 2018) um 17.30 Uhr bis Montag (20. August 2018) um 06.35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Bertroisweg ein. Sie hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten Schränke und Behältnisse in allen Räumen nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Melden Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Die Polizei rät im Allgemeinen:

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses / Ihrer Wohnung durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Mechanisch-bauliche Sicherungseinrichtungen können durch Smart-Home-Systeme sinnvoll ergänzt werden. Diese können dabei Video- oder Bildsignale auf Smartphones übertragen. Stellen Sie einen Einbruch fest, dann alarmieren Sie die örtliche Kreispolizeibehörde.

