Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Einbruch in Garage / ...

Kevelaer - Einbruch in Garage / Werkzeuge und Getränke entwendet

Kevelaer - In der Zeit zwischen Dienstag, 21.00 Uhr, und Mittwoch (12. September 2018), 7.45 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Straße Klinkenberg in den Garten eines Reihenhauses ein. Von dort hebelten sie die Seitentür einer Garage auf. Die Täter entwendeten zwei Heckenscheren, einen Bohrer und eine Werkzeugkiste. Außerdem entwendeten sie fünf Kästen Mineralwasser sowie mehrere "Sixpacks" Wasser und Limonade.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

