Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer- Einbruch in Gaststätte/ ...

Kevelaer- Einbruch in Gaststätte/ Täter hebeln Fenster auf

Kevelaer - In der Nacht von Dienstag, 23.00 Uhr, auf Mittwoch (11. April 2018), 7.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Brandschutztür einer Gaststätte an der Ecke Hauptstraße Bahnstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster an der Bahnstraße auf. Die Tür befindet sich an der Gebäuderückseite und ist über die Bahnstraße zu erreichen. Die Täter entfernte einen Bewegungsmelder und verdrehten den Strahler, der die Gebäuderückseite ausleuchtet. Im Inneren der Gaststätte rissen sie einen ca. 35 cm breiten und 30 cm hohen Tresor von der Wand, der in einem Büroraum stand, und flüchteten. Im Tresor befand sich Bargeld.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

