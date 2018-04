Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer- Einbruch in Pizzeria/ ...

Kevelaer- Einbruch in Pizzeria/ Täter hebeln Tür auf

Kevelaer - In der Zeit zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Mittwoch (11. April 2018), 8.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Tür einer Pizzeria an der Bahnstraße auf. Im Thekenbereich entwendeten die Täter zwei Kellnerportmonees mit Wechselgeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zum Einbruch in Gaststätte (siehe Pressemeldung vom 11.04.2018 - 14:54 Uhr) besteht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

