Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Einbruch in Reihenhaus / ...

Kevelaer - Einbruch in Reihenhaus / Fenster aus der Verankerung gerissen

Kevelaer-Winnekendonk - In der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag (19. November 2018), 18.00 Uhr, drangen unbekannte Täter an der Niersstraße in den Garten eines Reihenhauses ein. Dort hebelten sie ein Fenster auf. Das Fenster riss dabei aus der Verankerung und das Glas zerbrach. Die Täter hinterließen im Haus keine Spuren. Vermutlich sind sie aufgrund des Lärms, den sie verursacht haben, geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

