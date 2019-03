Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung ...

Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach illegaler Geldabhebung / Wer kennt diese Frau?

Kevelaer - Am 8. November 2018 verlor eine Frau in der Kevelaerer Innenstadt ihre Geldbörse. Am selben Tag gegen 12.30 Uhr hob eine unbekannte Frau mit einer EC-Karte aus dem verlorenen Portemonnaie Bargeld an einem Geldautomaten ab. Dabei wurde sie durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Fotos können über folgenden Link abgerufen werden: https://pol izei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kevelaer-unterschlagun g-computerbetrug

Wer kennt die abgebildete Frau? Die Polizei erbittet Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve