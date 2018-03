Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Opferstock in Kapelle ...

Kevelaer - Opferstock in Kapelle aufgebrochen / Spendengeld entwendet

Kevelaer - Am Donnerstag (8. März 2018) zwischen 16.00 und 17.00 Uhr hebelten unbekannte Täter in einer Kapelle an der Bahnstraße einen Opferstock auf und entwendeten daraus Spendengeld in unbekannter Höhe. In der kleinen Kapelle befindet sich das Biker Memorial Kevelaer.

Zuvor hatten unbekannte Täter in der Nacht zum 3. März 2018 an der Fassade der Kapelle mehrere 2,50m lange Regenfallrohre aus Kupfer entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

