Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - PKW Diebstahl / ...

Kevelaer - PKW Diebstahl / Schwarzer BMW X5 mit dem Kennzeichen KLE-VL878

Kevelaer-Winnekendonk - Am Dienstag (18. September 2018) zwischen 0.30 und 4.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter am Hoher Weg einen schwarzen BMW X5 mit dem Kennzeichen KLE-VL878. Der drei Jahre alte BMW war am Straßenrand vor dem Haus des Besitzers geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

