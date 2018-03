Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Unfallflucht / Fahrer ...

Kevelaer - Unfallflucht / Fahrer eines silberfarbenen Opel Meriva gesucht

Kevelaer - Am Montag (19. März 2018) zwischen 10.00 und 10.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Basilikastraße einen silberfarbenen VW Golf an der vorderen Stoßstange. Der VW war auf einem Parkstreifen in Höhe des Krankenhauses abgestellt. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet. Demnach hatte ein Mann in einem silberfarbenen Opel Meriva mit Klever Kennzeichen den Golf beschädigt, als er beim Ausparken zurücksetzte. Der Fahrer war rund 70 Jahre alt, schlank und trug einen Hut. Der Meriva bog nach dem Unfall von der Basilikastraße nach links in die Rheinstraße ab.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

