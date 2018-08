Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Verkehrsunfall unter ...

Kevelaer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss / 41-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kevelaer - Am Mittwoch (15. August 2018) gegen 18.25 Uhr verursachte ein 41-jähriger Mann aus der Slowakei auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Schleußgraben einen Verkehrsunfall. Beim Rückwärtsfahren mit einem grauen VW fuhr er über ein abgestelltes Fahrrad.

Die hinzugerufenen Beamten bemerkten Alkoholgeruch und ein Test bestätigte, dass der Fahrer alkoholisiert unterwegs war. Da der 41-Jährige keine Papiere dabei hatte, nahmen ihn die Beamten mit zur Polizeiwache. Dort konnte seine Identität festgestellt und eine Blutprobe entnommen werden. Es besteht weiterhin der Verdacht, dass der Slowake nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er wurde zu den Straftaten mit Hilfe eines Dolmetschers vernommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

