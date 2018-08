Kreispolizeibehörde Kleve / Kevelaer - Verkehrsunfallflucht / ...

Kevelaer - Verkehrsunfallflucht / Gehwegplatten beschädigt

Kevelaer - Am Sonntag (19. August 2018) zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz an der Bleichstraße einen grünen Audi A4. An der rechten Fahrzeugseite des Audi wurde ein Schaden festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.

